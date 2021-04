Wie effektiv das neue Gesetz wirklich Minderjährige vor den Gefahren im Netz schützen kann, muss sich zeigen. Immerhin soll es in regelmäßigen Abständen evaluiert werden um zu prüfen, ob es dem Medienschutz von Kindern und Jugendlichen in der sich stetig verändernden Online-Welt gerecht wird - und nicht erneut 20 Jahre vergehen, bis die gesetzlichen Regelungen an die mediale Realität angepasst werden.