Individualismus gilt als negativ: Jugendlichen in Deutschland sind soziale Werte wichtiger. Viele beklagen eine "Jeder-für-sich"-Mentalität und den fehlenden Zusammenhalt in der Gesellschaft, wie es in der am Donnerstag veröffentlichten Jugendstudie 2020 des Sinus-Instituts zum Thema "Wie ticken Jugendliche?" heißt. Die Befragten haben demnach Angst vor zunehmender Polarisierung, Hass und Aggression. Auch der Klimawandel bereitet ihnen Sorgen.