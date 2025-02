Als Influencerin "Julia Beautx" gestartet, hat sich Julia Willecke in der Serie "Frühling" ihren Traum vom Schauspielen erfüllt. Warum es nicht bei dem einen Traum geblieben ist.

Julia Willecke (Julia Beautx) und Simone Thomalla prägen gemeinsam die ZDF-Serie "Frühling". Warum sind die Drehs oft emotional und wie schmeckt der berühmte Kirsch-Streuselkuchen? 17.01.2025 | 27:19 min

Julia Beautx (bürgerlich: Julia Willecke) hat im zarten Alter von 25 schon das geschafft, wovon viele kleinen Mädchen träumen. Sie ist Schauspielerin und das nicht nur in "Frühling" mit Simone Thomalla - sie ist Sängerin, Tänzerin, Influencerin. Kurzum: berühmt.

Julia Willecke Quelle: UNKEL Julia Willecke (Künstlername Julia Beautx) wurde am 27. April 1999 im Ruhrgebiet geboren und lebt heute in Köln. Sie ist seit der siebten Staffel im Ensemble der ZDF-Familienserie Frühling. Hauptberuflich ist die Schauspielerin Influencerin. Sie ist seit mehr als elf Jahren auf Social Media aktiv, in allen gängigen Kanälen von YouTube über TikTok hin zu Instagram. Allein dort hat sie vier Millionen Follower.

Julia Beautx: Vier Millionen Insta-Follower

Schon als kleines Mädchen träumte auch Julia aus dem Ruhrgebiet eigentlich davon Schauspielerin zu werden. Ende 2013, sie war gerade 14, nahm sie aus Spaß ein YouTube-Video auf. Es war der Anfang einer steilen Karriere:

Hallo ich bin Julia und ich wollte heute anfangen YouTube-Videos zu drehen. „ Julia Willecke, Schauspielerin und Influencerin

Die ersten Worte waren noch etwas unbeholfen, aber der Erfolg überrollte sie fast. "Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abonnement da lasst und wenn nicht, ist auch nicht schlimm", sagte das blonde Mädchen unschuldig in die Kamera.

Geklickt wurden die sechs Minuten FAQ bis heute mehr als 400.000 Mal. "Mehr Leute als ich gedacht hätte", verrät sie im ZDF-Interview.

Alice spricht mit Internet-Star Julia Beautx. Im Interview verrät sie, ob sie eines ihrer Videos mittlerweile peinlich findet und ob sie auch mit ihrer Schwester streitet. 30.11.2023 | 2:33 min

Von da an tauchte die quirlige 1,61 Meter große Wahl-Kölnerin tief in die Welt von Social Media ein: Beauty-Tipps, Life-Hacks, Kochvideos, mittlerweile ist Julia auf allen gängigen Kanälen aktiv. Allein auf Instagram folgen ihr vier Millionen Menschen.

Frühling: Simone Thomalla und Julia Willecke

2017 hatte sie gerade ihr Abitur in der Tasche, und wagte den großen Schritt: Sie bewarb sich auf die damals noch ganz kleine Rolle der Lilly Engel in der ZDF-Familienserie "Frühling" mit Hauptdarstellerin Simone Thomalla. Vor ihr habe sie am Anfang sehr großen Respekt gehabt, sagt Julia Willecke.

Nach einem tragischen Jagdunfall liegt ein Familienvater im Koma. Katja Baumann wird auf den Hof der Familie gerufen, um sich um die Teeniesöhne und die Tiere zu kümmern. 26.01.2025 | 88:21 min

Die große Simone Thomalla nahm die Influencerin, die sie nach eigenen Angaben gar nicht kannte, kollegial an die Hand und es funktionierte.

Anscheinend konnte ich so sehr überzeugen, dass ich immer weiter dabei sein durfte und die Rolle immer größer geworden ist. „ Julia Willecke, Schauspielerin und Influencerin

Doch Julia wäre nicht Julia gewesen, hätte sie sich auf ihren Lorbeeren ausgeruht. Mit immer neuen Ideen hat sie ihre Fans an sich gebunden - ob Schülerkalender oder eigenes Parfum, Charity-Arbeit oder Popsong.

Zur gleichen Zeit wie sie bei Frühling durchstartete, wurde ihr Name "Julia Beautx" zur eingetragenen Wortmarke. Die Branche wurde auf die frisch gebackene Abiturientin aufmerksam. Sie gewann Medienpreise: zweimal den Nickelodeon Kids Choice Award, später sogar eine Romy.

Durchbruch im ZDF

Dem breiten Publikum bekannt wurde sie in der Dramaserie "Gestern waren wir noch Kinder" (2022). Julia spielte Vivian Klettmann, die älteste Tochter eines Anwalts (Torben Liebrecht), der seine Frau ersticht, in dieser fiktiven Familiengeschichte, die sehr erfolgreich noch immer in der Mediathek abrufbar ist.

Die Klettmanns wirken wie eine Familie aus dem Bilderbuch - bis Vater Peter seine Frau an ihrem Geburtstag ermordet und die Kinder plötzlich auf sich allein gestellt sind. 13.08.2024 | 42:54 min

Für ihre Follower war Julia immer allgegenwärtig. Ob im wöchentlichen Podcast "Die Nervigen" mit Joey’s Jungle oder in der viralen Survival-Reality-Show "7 vs. Wild", die sie Ende 2024 auf der Südinsel Neuseelands mit ihrem Team sogar für sich entscheiden konnte.

Die Schauspielerin bedient und vergrößert stetig ihre Community. Selbst den mittlerweile zum Kult gewordenen Tanzwettbewerb "Let’s Dance" konnte sie mit ihrem Partner Zsolt Sándor Cseke als Zweite beenden.

Es macht super viel Spaß, ich könnte mir nicht vorstellen nicht mehr Teil der Serie zu sein. „ Julia Willecke über ihre Rolle in "Frühling"

Wo kann ich "Frühling" sehen? Die Serie läuft sonntags im ZDF, ab 20:15 Uhr. Alle Folgen auch in der ZDFmediathek.

Jetzt wieder in der traumhaft schönen oberbayerischen Region für die gute Sache in Aktion: Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) in sechs neuen 90-Minütern. 26.01.2025 | 1:50 min

Auch in diesem Sommer werden wieder viele treue Fans zu den Dreharbeiten von "Frühling" nach Bayrischzell pilgern, um dem Team und Julia Willecke, denn so will sie als Schauspielerin genannt werden, bei der Arbeit zuzuschauen. Bleibt die Frage: Gibt es eigentlich irgendetwas, dass sich diese junge Frau nicht zutraut?

Ich mag es nicht die Kontrolle abzugeben und in Mathe bin auch eher die fünf als die eins. „ Julia Willecke über schlechte Eigenschaften

Es gibt schlechtere Eigenschaften. Und ein Mädchentraum zerplatzt daran sicher nicht.

Hollywood-Film "Uppercut" : Luise Großmann: Hollywood statt Profi-Sport Wie die deutsche Schauspielerin Luise Großmann zu ihrer Rolle im Hollywood-Film "Uppercut" kam, an der Seite von US-Stars. Ihr Weg dorthin begann mit dem Ende eines Traums. von Sebastian Gorski mit Video