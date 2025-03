Sechsjähriger aus Weilburg noch vermisst: Verzweifelte Suche

Sechs Tage nach seinem Verschwinden geht auch am Sonntag die Suche nach dem sechsjährigen Pawlos im hessischen Weilburg weiter. "Wir haben am Samstag tagsüber und in der Nacht auf Sonntag weiter gesucht, gleiches werden wir auch heute tun", sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte im zweistelligen Bereich aus dem gesamten Gebiet des Polizeipräsidiums Westhessen seien beteiligt.

Pawlos verschwand am Dienstag

Bereits seit Dienstag wird nach dem Jungen gesucht. Am Freitag waren auch Taucher in der Lahn im Einsatz - am Wochenende sollten diese nicht noch einmal eingesetzt werden, hieß es. Hunderte Einsatzkräfte sowie Rettungshunde, Reiterstaffel, Boote und Hubschrauber waren in den vergangenen Tagen im Einsatz.