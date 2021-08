Die Frau stünde zwar auf der Evakuierungsliste, aber alle Versuche, am Flughafen auf einen der Rückflüge nach Deutschland zu kommen, scheiterten - trotz deutschem Pass: "Wir haben uns heute zum – ich weiß nicht – fünften Mal auf den Weg zum Flughafen begeben. Dieses Mal zum Camp Sullivan. Wir haben eine Nachricht bekommen, dass da ein Gate offen ist. Das war aber nur pures Chaos. Wir haben das auch gestern erlebt, am Militärflughafen am Nord-Gate. Nach den Informationen, die wir vom Auswärtigen Amt erhalten haben, dass wir uns dahin begeben sollen."