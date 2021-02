In ganz Deutschland liegen die Temperaturen im Minusbereich. Vor allem im Osten ist es bei bis zu -26 Grad bitterkalt. Auch in anderen Teilen des Landes ist es winterlich, im Allgäu, im Schwarzwald und an der Ostsee rechnet der Deutsche Wetterdienst in den nächsten Tagen mit "markantem Neuschnee".