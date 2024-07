Klimawandel: Was den Kaffee jetzt noch retten kann

Ob daheim als Start in den Tag, als Coffee to go oder Genuss im Café: Kaffee ist nach Wasser das Lieblingsgetränk der Deutschen, acht von zehn Erwachsenen trinken ihn täglich oder mehrfach die Woche. Weltweit erfreuen sich die aromatischen Bohnen steigender Beliebtheit. Doch die wachsende Nachfrage droht auf ein sinkendes Angebot zu stoßen.