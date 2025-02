Kaiserschnitt-Geburt: Soviele wie nie - abhängig vom Wohnort

Trotzdem ist die Kaiserschnittrate in Deutschland so hoch wie nie: 2023 lag der Anteil unter den 667.705 Entbindungen in Krankenhäusern dem Statistischen Bundesamt zufolge bei 32,6 Prozent. Das ist mehr als eine Verdoppelung seit 1991, als der Anteil bei 15,3 Prozent lag. Der vorherige Rekord in Deutschland wurde 2011 verzeichnet, mit 32,2 Prozent.