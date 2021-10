Die nahe gelegenen Containerhäfen von Los Angeles und Long Beach gehören zu den am stärksten frequentierten Häfen der Welt. Wegen eines durch die Pandemie ausgelösten Staus mussten Dutzende große Schiffen gleichzeitig auf See vor Anker liegen, während sie auf einen freien Liegeplatz in einem der Häfen warteten. Die Ermittler wollen nun anhand von Satellitenbildern und Funksprüchen prüfen, ob Anker an der falschen Stelle geworfen wurden.