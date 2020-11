Kaavan.

Der berühmte Elefant Kaavan ist laut der Tierschutzorganisation Vier Pfoten in Kambodscha angekommen. Kaavan war gestern mit Tierärzten in Pakistan aufgebrochen. Der Flug verlief demnach "ereignislos".



Wegen seiner schlechten Haltungsbedingungen hatte Kaavan traurige Berühmtheit als "einsamster Elefant der Welt" erlangt. Er lag jahrelang in einem kleinen Gehege im Marghazar-Zoo in Islamabad in Ketten. In Kambodscha findet er in einem Schutzgebiet ein neues Zuhause.