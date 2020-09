Neben Schulen werden auch Kitas geschlossen.

Quelle: Thomas Frey/dpa

Im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus werden von heute an deutschlandweit Tausende Schulen und Kitas geschlossen. Die beispiellosen Anordnungen gelten in den meisten Bundesländern bis zum Ende der Osterferien, also bis Mitte oder Ende April.



Betroffen sind Millionen Menschen: Deutschlandweit gibt es 2,8 Millionen Grundschüler, in Tageseinrichtungen und Horten werden 3,7 Millionen Kinder betreut. Die Schließung stellt Eltern und Arbeitgeber vor massive Probleme. Viele Länder planen Notbetreuungen.