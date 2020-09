Somalische Frauen waschen ihre Hände.

Quelle: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa/Bild vom 19.03.2020

Mehrere afrikanische Länder haben ihre Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus verschärft. In Ruanda gilt seit heute eine zweiwöchige Ausgangssperre. Nigeria kündigte an, dass ab Montag einen Monat lang keine Flugzeuge aus dem Ausland mehr landen dürften.



Uganda schloss seine Grenzen und lässt nur noch Güter hindurch. In Äthiopien müssen ab Montag alle ankommenden Passagiere in Quarantäne. Auch Kongo-Brazzaville und Ghana schließen ihre Grenzen. 42 der 54 Staaten des Kontinents haben bislang Corona-Fälle vermeldet.