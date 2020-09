Vor einem Bahnhof in Mumbai sind kaum Menschen zu sehen.

Quelle: Rajanish Kakade/AP/dpa

Mehr als eine Milliarde Menschen haben in Indien den Sonntag bei einer landesweiten Ausgangssperre zu Hause verbracht. Premierminister Narendra Modi hatte angesichts der Corona-Krise eine auf 14 Stunden begrenzte Ausgangssperre von 7 bis 21 Uhr ausgerufen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.



Zugleich sollte die Zeit genutzt werden, Indiens Kapazitäten im Kampf gegen die Pandemie besser einzuschätzen. In Indien sind laut offiziellen Zahlen bisher 315 Menschen an dem Virus erkrankt, vier Personen daran gestorben.