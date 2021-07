49,6 Grad Celsius zeigte das Thermometer am Dienstag in Lytton in British Columbia, wie die örtliche Wetterbehörde auf Twitter mitteilte. Das sei lau Behörden ein "Allzeit-Temperaturrekord". In der betroffenen Region wurden klimatisierte Zentren eingerichtet, in denen Menschen Zuflucht vor der Hitze finden können. Die Gerichtsmedizinerin Lisa Lapointe rief dazu auf, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und gefährdeten Personen zu helfen.