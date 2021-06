Auf dem Gelände eines Internats für Angehörige von Indigenen nahe der Kleinstadt Kamloops in British Columbia waren im Mai Überreste von 215 Kindern entdeckt worden. In der Einrichtung wurden wie in vielen weiteren bis in die 1970er Jahre Kinder von Indigenen untergebracht und umerzogen mit dem Ziel, dass sie ihre Religion, Sprache und Kultur aufgeben.