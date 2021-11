Die Rede ist von pazifischen Lachsen. Je nach Art verbringen sie zwei bis acht Jahre in den Weiten des Pazifiks, fressen sich fett und wachsen zu gewaltigen Fischen heran. Erst am Ende ihres Lebens, wenn die Laichzeit beginnt, kehren sie zurück in die Flüsse, in denen sie selbst geboren wurden. Eine wichtige Sache haben sie mit im Gepäck: Nährstoffe.