Die Ermittler stellen die ganze Wohnung auf den Kopf, sie finden 12.800 Südafrikanische Rand, umgerechnet etwa 800 Euro. Und Drogen, verpackt in kleine Pakete, versteckt in Briefkästen. Die Einsatzleiterin zählt das Geld vor den Augen einer Bewohnerin des Hauses. Es wird in einer Tüte versiegelt und beschlagnahmt.