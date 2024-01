Jahrzehnte später: Kardinal wegen Buch über Erotik in Kritik

Kurienkardinal Víctor Manuel Fernández sieht sich erneut wegen eines jahrzehntealten Buches über Spiritualität und Sinnlichkeit empörter Kritik ausgesetzt. Konservative Blogs in Italien und Argentinien verwiesen am Montag auf Fernández' 1998 erschienenes Buch "La Pasión Mística. Espiritualidad y sensualidad" (zu Deutsch etwa: Die mystische Leidenschaft. Spiritualität und Sinnlichkeit), in dem er mystisch-sinnliche Gotteserfahrungen thematisiert und über die Rolle von Sexualität und Lust in Gottes mystischem Plan schreibt.