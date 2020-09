Begründet wurde der Freispruch damit, dass die Geschworenen im Prozess gegen ihn aufgrund der dürftigen Beweislage Zweifel an seiner Schuld hätten haben müssen, so der Richter. Verurteilt worden war Pell vor allem auf Grundlage der Zeugenaussage eines der beiden Jungen, der mittlerweile über 30 ist und eine Familie hat. Der andere starb an einer Heroin-Überdosis.