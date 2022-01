Der frühere Erzbischof von München und Freising, Kardinal Friedrich Wetter, hat sich für seine "falsche Entscheidung" in einem prominenten Missbrauchsfall entschuldigt. Der betreffende Pfarrer hätte nicht mehr in der Seelsorge eingesetzt werden dürfen, steht in einer Erklärung, die das Erzbistum am Dienstag in Wetters Auftrag veröffentlichte. "Es tut mir von Herzen leid", heißt es darin.