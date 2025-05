Kardinal Woelki und Meineid-Vorwürfe: Nun doch keine Anklage

Quelle: Basilica in Rome / action press

Die Staatsanwaltschaft Köln erhebt keine Anklage gegen den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki. Die Ermittlungen gegen ihn würden eingestellt, teilte die Staatsanwaltschaft Köln mit. Allerdings muss Woelki 26.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.

Wann wusste Woelki von Missbrauchsvorwürfen gegen Priester?

Die Ermittlungen hätten ergeben, dass Woelki in presserechtlichen Zivilverfahren durchaus falsche Angaben gemacht habe. Dies habe er aber nicht mit Vorsatz, sondern fahrlässig getan, so die Staatsanwaltschaft. Hinsichtlich zweier weiterer eidesstattlicher Versicherungen war laut Staatsanwaltschaft ein hinreichender Tatverdacht dagegen nicht zu begründen.

Woelki bisher "strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten"

Maßgeblich für die Entscheidung, keine Anklage gegen Woelki zu erheben, war nach Angaben der Staatsanwaltschaft, dass der 68 Jahre alte Geistliche bislang "strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten" sei. Mit dem Ermittlungsverfahren seien für ihn zudem besondere Belastungen verbunden gewesen. Im Zuge der Ermittlungen war im Sommer 2023 sogar sein Wohnsitz, das Erzbischöfliche Haus in Köln, durchsucht worden.

Das Landgericht Köln hat der jetzt gewählten Verfahrensweise der Staatsanwaltschaft seine Zustimmung erteilt. Auch Woelki habe der Verfahrensweise zugestimmt, so die Staatsanwaltschaft. Woelki selbst hatte stets alle Vorwürfe bestritten. Er sei froh und dankbar, dass es zu einem Schlusspunkt gekommen sei, erklärte er laut Mitteilung des Erzbistums Köln.

Der Erzbischof hält sich derzeit in Rom auf. Er ist einer der gut 130 Kardinäle, die in dem am Mittwoch beginnenden Konklave den neuen Papst wählen.