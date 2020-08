SPD-Chef Norbert Walter-Borjans stimmte Spahns Bedenken zu: "Das, was Karneval ausmacht, gerade in den Zentren des Karnevals, das wird nicht gehen", so der SPD-Politiker am Mittwoch in ntv. Er sei zwar "tief traurig, wenn er [der Karneval, Anm. der Redaktion] nicht in der üblichen Form ablaufen kann". Walter-Borjans betonte aber: