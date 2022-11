Die sogenannte "Session" beginnt immer am 11. November, um 11:11 Uhr. Zumindest gilt das für die meisten Regionen, denn in manchen Gegenden - vor allem in Süddeutschland - gilt als Start der Dreikönigstag am 6. Januar. Seinen Abschluss findet die Karnevalssaison am Aschermittwoch, der dieses Jahr auf den 22. Februar fällt. Er leutet, so zumindest der Ursprung des Brauchs, die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern ein.