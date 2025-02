Karneval in Rio startet mit Hitzewarnung

Gefühlte 50 Grad am letzten Wochenende - Rio startet mit extremen Temperaturen in den Karneval. Eine Absage kommt für die Veranstalter trotz gefährlicher Hitze aber nicht infrage.

Hitzewelle in Rio de Janeiro: Wasser und Schatten werden beim Karneval nötig sein. Quelle: AP

Unter Hitze-Alarm wappnet sich Rio de Janeiro für den Karneval. 44 Grad Celsius wurden kürzlich in der brasilianischen Stadt gemessen - der heißeste Tag seit einem Jahrzehnt. Rio rief deswegen vor dem am Freitag beginnenden Karneval die vierte von fünf Hitzewarnstufen aus. Eine Tragödie wie 2023, als ein Fan bei einem Konzert von Taylor Swift aufgrund der extremen Hitze starb, soll so verhindert werden.

Zu den Karnevalsfeiern erwartet Rio rund sechs Millionen Menschen, Einheimische ebenso wie Besucher von außerhalb. Eine Absage des weltberühmten Events kommt laut Bürgermeister Eduardo Paes nicht infrage - einzelne Veranstaltungen, beispielsweise eine Parade an der Copacabana, können aufgrund der Hitze aber nicht stattfinden.

Rio verteilt mehr Trinkwasser

Die Stadt hat nun außerdem die Verteilung von Trinkwasser ausgeweitet. Mitarbeitende des Gesundheitssektors wurden gezielt darauf vorbereitet, mehr Menschen mit hitzebedingten Problemen zu behandeln. Außerdem wurden die Feierwilligen angewiesen, direkte Sonneneinstrahlung besonders in den Mittagsstunden zu meiden.

Die Hitze sei zunehmend belastend, sagt Einwohnerin Giovanna Medeiros Nercessian. Bei den Temperaturen zu schlafen, sei nahezu unmöglich. In den Menschenmengen des Karnevals ist die Hitze aus ihrer Sicht aber eine besondere Gefahr. Auf die Straßenfeste, sogenannte Blocos, will sie jedoch auf keinen Fall verzichten, darum:

Ich werde darauf achten, immer Wasser dabei zu haben und mich möglichst oft im Schatten aufzuhalten. „ Giovanna Medeiros Nercessian, Einwohnerin von Rio

Karnevals-Gruppen fordern "Klimakrisen-Kabinett"

In São Paulo forderte ein Bündnis aus verschiedenen Karnevals-Gruppen schon Anfang des Monats in einem offenen Brief die Einführung eines "Klimakrisen-Kabinetts" für den Karneval. Zu den aufgelisteten Maßnahmen gehört neben der kostenlosen Verteilung von Wasser auch die Verschiebung von Programmpunkten weg von den heißesten Stunden des Tages.

Die Stadt will zwar an verschiedenen Stellen kostenlos Wasser verteilen, der Verschiebung von Programmpunkten hat Bürgermeister Ricardo Nunes allerdings mit Verweis auf die "komplizierte Logistik" des Karnevals eine Absage erteilt.

Auch im Süden von Brasilien ist es aktuell ungewöhnlich heiß - in den Bundesstaaten Rio Grande do Sul, Santa Catarina und in Teilen von Paraná wurden ebenfalls Hitzewarnungen ausgesprochen. Karina Lima, Klimaforscherin an der Bundesuniversität von Rio Grande do Sul, erklärt:

Wir beobachten aufgrund des Klimawandels immer häufiger solche extremen Events. „ Karina Lima, Bundesuniversität Rio Grande do Sul

Es sei darum wichtig, dass Pläne zur Anpassung an die Klimakrise vorangetrieben würden. Und dass die Menschen die Warnungen ernst nähmen und verstünden, dass die Temperaturen aktuell schon deutlich höher sind als noch vor einigen Jahren.

Favelas leiden noch mehr unter der Hitze

Die hohen Temperaturen lösen auch Diskussionen über die soziale Frage aus: Während Besserverdienende häufig in klimatisierten Büros arbeiten, sind ärmere Menschen in ihrem Job häufiger unter freiem Himmel der Hitze ausgesetzt. Statt mit dem Pkw fahren sie außerdem mit überfüllten und stickigen Bussen zur Arbeit. In den Armenvierteln, den Favelas, von Rio de Janeiro haben zudem viele Häuser kaum Isolierung und bloß einfache Blechdächer. Diese heizen sich in der Sonne besonders stark auf.

Und die gefühlte Temperatur liegt in Brasilien aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit oftmals noch über der gemessenen. So wurden in Rio de Janeiro am Wochenende sogar Werte von mehr als 50 Grad gemeldet.

