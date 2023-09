Laut dem Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie sind Kartoffelchips die beliebtesten Knabberartikel in Deutschland. Es gibt sie in zahlreichen Varianten. Für den Test wurde die Geschmacksrichtung Paprika gewählt, da diese am häufigsten verkauft wird.



20 Produkte, darunter sieben Bio-Kartoffelchips, wurden in Discounter, Supermärkten und Naturkostläden eingekauft. Der Geschmack ist meist subjektiv. Spezialisierte Labore untersuchten die Chips auf Schadstoffe wie Acrylamid, Fettschadstoffe (3-MCPD, Glycidol), Mineralölbestandteile (MOSH/MOSHAnaloge, MOAH), Glykoalkaloide (Solanin/Chaconin), Pestizide und Schwermetalle.



Öko-Test schaute, wie viel Fett und Salz in den Chips steckt, und ob diese Mengen auch mit den Nährwert-Angaben auf der Verpackung übereinstimmen. Der Blick auf die Tüte gibt auch darüber Auskunft, ob zugesetzte Aromen beim Geschmack nachhelfen und ob die Hersteller mit kleinen Portionsgrößen die Kalorien- und Fettangaben schön rechnen.



Die Verpackung ist auf PVC/PVDC/chlorierte Verbindungen analysiert worden. Diese belasten die Umwelt sowohl bei der Herstellung als auch bei der Entsorgung.

Bildquelle: ÖKO-TEST