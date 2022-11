"Retematäng" ist der Kosename der Ratinger Straße in Düsseldorf, an der sich seit Jahrhunderten Gaststätten und Brauhäuser aneinanderreihen. Der Name soll unbestätigter Weise auf einen Ausruf Napoleons zurückgehen, der im November 1811 morgens durch die Ratinger Straße ritt: Dabei beobachtete er, dass dort trotz früher Stunde bereits Altbier ausgeschenkt und getrunken wurde, woraufhin er die Straße als "Rue du Matin" also Straße des Morgens bezeichnet haben soll. Ob es an Napoleons korsischer Herkunft und einem möglichem Dialekt oder den mäßigen Französischkenntnissen der Augenzeugen lag, ist unbekannt, übrig blieb bis heute "Retematäng".



An ihr liegt auch die gleichnamige Kneipe in der 211 Jahre später das Hashtag #KeinKatarinmeinerKneipe entstand.



Quelle: ZDF