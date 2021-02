Maria 2.0 hatte am vergangenen Sonntag an Kirchentüren in mehreren Regionen Reformthesen aufgehängt. "Die Bischöfe haben die Krise erkannt. Jetzt müssen sie in den Krisenmodus schalten und die nötigen Veränderungen zum Top-Thema ihres Treffens machen", sagte die Sprecherin der Organisation, Mechthild Exner-Herforth, am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin."Die Menschen laufen reihenweise aus der Kirche davon, weil die Frohe Botschaft, die Kirche ausmacht, nicht mehr gelebt wird."