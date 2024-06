Katholische Kirche: 400.000 Austritte allein im Jahr 2023

Im Durchschnitt besuchten 1,27 Millionen Katholikinnen und Katholiken am Wochenende Gottesdienste, das waren rund 6,2 Prozent aller Mitglieder. Dabei wurde die digitale Teilnahme nicht mitgezählt. 2022 lag die Teilnehmerzahl bei 1,19 Millionen, also rund 5,7 Prozent. Die evangelische Kirche gab zuletzt 2021 an, dass im Schnitt rund 706.000 Mitglieder (3,8 Prozent) am Wochenende und an Feiertagen Gottesdienste besuchten.



Quellen: Deutsche Bischofskonferenz, Evangelische Kirche in Deutschland