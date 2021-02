"Es ist einfach überreif gewesen, dass es jetzt eine Frau wird", sagt Maria Mesrian im ZDFheute live Interview. Die Aktivistin der Bewegung Maria 2.0 setzt sich für mehr Rechte von Frauen in der katholischen Kirche ein. Maria 2.0 hatte am vergangenen Sonntag an Kirchentüren in mehreren Regionen Reformthesen aufgehängt.