Nach der Veröffentlichung des Gutachtens sind nun Kardinal Woelki und der Vatikan gefordert. Der Kölner Erzbischof muss sich um die Verfehlungen seiner Mitarbeitenden in der Bistumsverwaltung kümmern, strukturelle Reformen angehen sowie für ausreichend Personal und Know How in der Verwaltung und der Missbrauchsaufarbeitung sorgen. Wenn es um das Schicksal der beiden Bischöfe Heße und Schwaderlapp geht, muss der Vatikan handeln. Kirchenrechtlich ist Vertuschung eine Pflichtwidrigkeit, die disziplinarisch geahndet werden kann, keine Straftat.