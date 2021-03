Zu den Beschuldigten zählen unter anderen der Hamburger Erzbischof Stefan Heße, ehemals Personalchef und Generalvikar in Köln, sowie der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp, ebenfalls ein ehemaliger Generalvikar. Beide Würdenträger boten noch am Donnerstag Papst Franziskus ihren Rücktritt an. Auch dert Kölner Offizial Günter Assenmacher wurde von seinen Aufgaben freigestellt.