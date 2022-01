Das Erzbistum München-Freising war maßgeblich an der Gründung des internationalen Kinderschutzzentrums beteiligt, das mittlerweile an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom angesiedelt ist und zu den führenden Präventions-Institutionen im Bereich sexualisierter Gewalt weltweit gehört. 2020 brachte er einen Großteil seines Privatvermögens (500.000 Euro) in eine Stiftung für Betroffene sexualisierter Gewalt ein. Im Vatikan gehört er zu den treibenden Kräften, die konsequente Aufarbeitung fordern. Der Papst hatte sein Rücktrittsangebot im letzten Sommer abgelehnt, als Marx Verantwortung übernehmen wollte für eigene Fehler aber auch die des Systems. Am 27. Januar will Marx vorstellen, welche Konsequenzen das Erzbistum aus dem Gutachten zieht.