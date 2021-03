Das Leben und Lieben gleichgeschlechtlicher Paare sei vor Gott nicht weniger wert als das Leben und Lieben eines jeden anderen Paares. Der Erklärung aus dem Vatikan mangele es "an theologischer Tiefe, an hermeneutischem Verständnis sowie an argumentativer Stringenz", kritisieren die Theologieprofessoren. Wenn wissenschaftliche Erkenntnisse in dieser Art ignoriert würden, untergrabe das Lehramt seine eigene Autorität.