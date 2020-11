"Die neuen Kölner Wirren" haben bei der Herbstvollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) am Freitag die Tagesordnung durcheinandergewirbelt. Das oberste katholische Laiengremium in Deutschland befasste sich bei seiner digitalen Konferenz ausführlich mit der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche.