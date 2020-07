Genau da setzt das "Bündnis Schattenhund" an: Tierpfleger und Trainer könnten das Problem des Hundes erkennen und mit ihm arbeiten. "Jeder Hund ist bereit, dazuzulernen und sich umzustellen", sagt sie. Aber Training kostet: Inklusive Unterkunft fielen im Heim pro Hund und Jahr 7.000 Euro an. "Es wäre schon viel geholfen, wenn wenigstens für die eingewiesenen Hunde Ämter und Behörden die Kosten übernehmen würden." Ohne entsprechende finanzielle Ausstattung und Personal werde die Aufnahme der steigenden Zahl von schwierigen Hunden in Zukunft nur noch begrenzt oder gar nicht mehr möglich sein, sagt Wanken.