Resistente Keime bei Discounter-Geflügel

Aldi-Nord, Lidl und Penny verkaufen Fleisch des deutschen Geflügelkonzerns PHW vor allem unter der Marke "Wiesenhof". Bei Geflügelfleisch von PHW wurden in 59 Prozent aller Proben antibiotikaresistente Erreger gefunden. 25 Prozent trugen dabei den als sogenannten Krankenhauskeim bekannten Erreger MRSA in sich. In Frankreich gekauftes Hühnerfleisch war in 45 Prozent der Fälle mit multiresistenten Keimen belastet. Sie stammen vom Hersteller LDC, der die Marken "Le Gaulois" und "Maitre Coq" vertreibt. In den Niederlanden war jede dritte Hähnchenfleischprobe mit resistenten Keimen belastet. Die Proben stammen dort von Fleisch der Plukon-Gruppe und den Marken "Friki" und "Stolle".