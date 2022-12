Die Anlage am Lawrence Livermore Lab ist ein Experiment. Hier wird kein Reaktor gebaut oder getestet. Der Physiker Markus Roth von der TU Darmstadt hat im nano-Interview erklärt, dass er einen Reaktor nach diesem Prinzip in 15 Jahren ans Netz bringen will. Den Ehrgeiz in allen Ehren, viele Vorbilder für einen solchen Turbo in der Umsetzung von Großtechnologie gibt es nicht.