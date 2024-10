Mehr Kfz-Kürzel? Zwischen "Herz" und Aufwand

Städte werben mit dem Kürzel, es kann Ausdruck von Heimatverbundenheit sein oder Ratefans die Autofahrt verkürzen: das Kfz-Kennzeichen. Einige Bürgermeister haben sich in den vergangenen Tagen für eigene Ortskennungen ausgesprochen. Ralf Bochert, Professor für Destinationsmanagement an der Hochschule Heilbronn, regt konkret an, die Buchstabenkombination auch für mittelgroße Städte ab 20.000 Einwohner zuzulassen - das wären 320 Orte.