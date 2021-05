In der Cloud wird dann aus den Farbwerten der Pixel, die im mathematischen Modell abgelegt sind, die Wahrscheinlichkeit für den Bildinhalt berechnet – was also auf dem Foto zu sehen ist. Dabei muss die Software 256 hoch 100.000 mögliche Bildinhalte berechnen und mit einer Wahrscheinlichkeit bewerten. Also 256 mal 256 mal 256 - und das 100.000 mal.