Erdbeben-Fakes fluten das Netz: So erkennen Sie KI-Videos

Nach den verheerenden Erdbeben in Myanmar und Thailand kursieren im Netz viele KI-Fakes, die angebliche Szenen aus den Erdbebengebieten zeigen sollen - wie man sie erkennt.

Eine Woche nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar und Thailand kämpfen die Einsatzkräfte noch immer mit den Folgen der Katastrophe. Tausende Menschen starben, Tausende haben ihr Zuhause verloren, internationale Hilfsorganisationen arbeiten intensiv daran, Betroffene zu versorgen.

Hohe Reichweite - trotz klarer Fake-Indizien

Besonders prominent kursierte ein Video mit der Überschrift "17 M people affected" ("17 Millionen Menschen betroffen"). Der Clip zeigt dramatische Szenen mit zerstörten Häusern und aufgerissenen Straßen, im Hintergrund lodert ein Feuer. Das Material wurde angeblich in Myanmar aufgenommen.

Der Clip wurde tausendfach geteilt und verbreitete sich unter anderem in Ländern wie Russland, China, Thailand, Südkorea und Indien. Tatsächlich handelt es sich aber nicht um eine echte Aufnahme, sondern um computergenerierte Bilder, die mittels der KI-Software Runway erstellt wurden. In manchen Versionen des Videos war noch ein Wasserzeichen der KI-Software zu sehen - in anderen Versionen wurde es gezielt entfernt, um die Herkunft der Videos zu verschleiern.