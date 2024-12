Gestohlene Kinder-Geschenke vor Fest gerettet

Dank des schnellen Fahndungseinsatzes von Bundespolizisten im Hamburger Bahnhof müssen die Enkel einer Hamburgerin doch nicht auf die Geschenke ihrer Oma verzichten. Die 63-Jährige hatte in einem Schmuckgeschäft ihren Koffer mit den Weihnachtsgeschenken kurz abgestellt - ein Mann stahl ihn daraufhin in einem unbemerkten Moment, wie die Bundespolizei in Hamburg mitteilte.