Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ist keine Einrichtung der Europäischen Union, sondern des Europarats. Der hat 47 Mitglieder, darunter auch Russland und die Türkei. Der Europarat wurde 1949 gegründet, um nach dem Krieg ein Forum der Verständigung zwischen den Staaten Europas zu schaffen. Alle Mitgliedsstaaten haben die Europäische Menschenrechtskonvention ("Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten") unterzeichnet. Der EGMR überwacht die Einhaltung dieser Konvention. Die Bürger aller 47 Staaten des Europarats können sich an ihn wenden, wenn sie sich in ihren in der Menschenrechtskonvention garantierten Rechten verletzt sehen. Der EGMR befasst sich mit einem Fall allerdings erst dann, wenn zuvor der nationale Rechtsweg ausgeschöpft wurde. Die Urteile des EGMR sind rechtlich verbindlich. Er verfügt allerdings über keine Zwangsmittel – und der Europarat kann (anders als die EU) auch keinen wirksamen finanziellen Druck ausüben, wenn ein Mitgliedsstaat sich nicht an seine Regeln hält. Der EGMR ist also darauf angewiesen, dass die Staaten seine Urteile akzeptieren und umsetzen – sei es aus Einsicht oder aus Furcht vor dem Verlust internationalen Ansehens.