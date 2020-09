Die Immuntherapie ist in Polen noch in den Anfängen. Deshalb wollen polnische Ärzte jetzt vom deutschen Know-How profitieren. Die Uniklinik Greifswald und Kliniken in Stettin und Krakau arbeiten an einer grenzüberschreitenden Kinderkrebsstation: "Das Projekt sieht vor, dass wir Lehrpläne und Fortbildungen für Studenten, Pfleger und Ärzte in der Ausbildung anbieten. Das heißt, sie sollen in die Lage versetzt werden, diese Krankheiten bereits sehr früh zu erkennen", sagt Professor Tomasz Urasiński vom Klinikum Stettin.