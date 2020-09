An solchen Statistiken kritisiert die Forscherin Désirée Waterstradt vor allem eines: Der isolierte Blick auf das Alter der Mutter. "Väter waren im Durschnitt schon immer älter als die Mütter", so Waterstradt. Es sei schwer zu verbergen, dass Frauen nach wie vor für "Kindzentrierung" zuständig seien. "Wer in seinem Leben möglichst wenig Geschlechterrollenstress will, passt sich an."