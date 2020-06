Sachsen-Anhalt will ebenso wie NRW, Thüringen (beide ab Montag) und Hessen noch vor den Sommerferien an den Grundschulen wieder zum Unterricht in Klassenstärke zurückkehren. Hessen soll laut Kultusminister Alexander Lorz ab dem 22. Juni zur Fünf-Tage-Woche an den Grundschulen zurückkehren. Dort beginnen allerdings schon am 6. Juli die Sommerferien.