Einigkeit herrscht über den Zusammenhang von existenzieller Armut und Kinderarbeit. In der internationalen Kakao- und Schokoladenwirtschaft gibt es indes eine Kontroverse über die Hauptgründe für Armut und deren Beseitigung.



Die Bauern Westafrikas, die den wichtigsten Rohstoff für Schokolade liefern, klagen darüber, dass ihre Produktionskosten nicht im Kakaopreis berücksichtigt würden. Marktexperte Friedel Hütz-Adams ordnet ein: "Die Kosten laufen den Bäuerinnen und Bauern weg. Alle Marktteilnehmer wissen, dass es ohne signifikant höhere Kakaopreise keine Fortschritte im Kampf gegen Kinder- und Zwangsarbeit geben wird."



Hendrik Reimers, der mit seinem jungen Unternehmen fairafric in Ghana Schokolade für den afrikanischen und europäischen Markt produziert, sieht ein "Grundproblem" in den Geschäftsmodellen börsennotierter Unternehmen: "Die großen Schokoladenhersteller setzen auf möglichste niedrige Rohstoffpreise. Was anderes würde die Umsätze gefährden und dann würden die Aktionäre die Chefs wahrscheinlich rausschmeißen. Erst wenn Investoren und auch die Kunden etwas anderes wollen, wird sich etwas in den großen Kapitalgesellschaften verändern."



Branchenexperte Hütz-Adams weist auf ein zusätzliches Phänomen hin: "Viele Markenhersteller geben pro Tafel Schokolade mehr Geld für ihre Werbung aus als sie Kosten für den Kakao haben." Dies sei "verrückt".