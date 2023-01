In der Theorie ist alles ganz einfach: Da hat sich der größte staatliche Investor der Welt ganz klare Regeln für eine verantwortungsvolle Geldanlage gegeben. In der Praxis allerdings wird es schwierig: Der etwa 1,2 Billionen Euro schwere, vom Investment-Management der Norwegischen Zentralbank verwaltete Fonds ist an mehr als 9.300 Unternehmen in 70 Ländern beteiligt und steht wegen bestimmter Investments in der Kritik: