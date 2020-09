Hochhaustürme und sozialer Wohnungsbau prägen das Bild in Leherheide. Hier sieht es nicht nur im Winter trist aus. Für die Kinder im Stadtteil wird es schwierig, ihr soziales Milieu zu verlassen. Unterstützung finden sie im Kinderprojekt "Sonnenblume" in einem Hochhaus mitten in Leherheide. Rund 40 Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren verbringen ihre Nachmittage gemeinsam in der "Sonnenblume". Und fast alle kommen jeden Tag dorthin.