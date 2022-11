Der Grund für die Situation in den Kinderkliniken ist laut Hoffmann der Mangel an Personal. "Das System ist immer am Limit. Wenn dann so eine Welle kommt, wie jetzt aktuell, dann kommt das System eben sofort an seine und über seine Grenzen hinaus." Außerdem wurden auch die Betten reduziert, so der Mediziner. Hoffmann fürchtet, dass die Infektionen steigen: