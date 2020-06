Kinderpornografie: Ermitteln in Abgründen

Wenz: Jeder Fall ist anders. Aber die meisten Hinweise auf Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie erhalten wir beim BKA von dem US-amerikanischen NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children). Wir wollen natürlich an den Missbraucher heran und das schaffen wir häufig über diese Hinweise, die wir aus den USA bekommen haben